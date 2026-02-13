Raxoi planea suspender provisionalmente por un año las licencias para convertir edificios residenciales en turísticos

Archivo - Una mujer escribe un código para conseguir las llaves de un apartamento turístico, a 1 de julio de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local de Santiago ha anunciado que propondrá suspender cautelarmente y durante un año la concesión de licencias de hospedaje para la conversión de edificios residenciales completos en equipamientos destinados a usos turísticos, mientras trabaja en una modificación de los requisitos que regulan este aspecto.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ya había avanzado el jueves, durante el debate de estado de municipio, que su equipo de gobierno planeaba una modificación de la normativa para la instalación de establecimientos de hospedaje (tales como hoteles o apartamentos turísticos) en edificios completos.

De este modo, el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, que ha precisado que "aún es pronto" para concretar en qué se traducirá esa modificación, ha añadido que en el pleno de febrero someterán a votación la suspensión cautelar de este tipo de licencias para "anticiparse" a la sustitución de "edificios enteros" de uso residencial, como está aconteciendo en otras ciudades.

El edil ha reconocido que una asociación vecinal le trasladó, hace varias semanas, su preocupación por la transformación de un edificio residencial en este tipo de alojamiento. Lo que sucedió en este caso es la tónica habitual: la transformación se produjo sin expulsión, porque el inmueble estaba deshabitado, pero "reduce el espacio disponible para vivir".

Según ha expuesto, en la capital gallega esta situación aún no se ha generalizado ni se está produciendo "a gran escala"; por ejemplo, en 2025, el Ayuntamiento solo concedió tres licencias. Al mismo tiempo, ha advertido: "Podría llegar a producirse y lo debemos evitar".

SUSTITUCIÓN DEL HOTEL TRADICIONAL

Lestegás ha localizado esta problemática concreta en una de las categorías contempladas por la normativa sectorial autonómica. Estos son los apartamentos turísticos (AT) --diferentes a las viviendas de uso turístico (VUT) y viviendas turísticas (VT)--, que consisten en bloques de pisos dedicados en su totalidad al alojamiento turístico.

"Esta normativa está favoreciendo la sustitución del modelo tradicional de hotel por un nuevo modelo: el edificio íntegramente dedicado al alquiler turísticos por apartamentos, que se adapta mejor al perfil de ciertos usuarios, reduce la necesidad de personal y necesita", ha explicado.

A ello ha sumado que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Santiago tampoco impide la "posible proliferación" de el modelo. Así, el edil ha advertido de que este contexto, unido a "ciertos patrones de consumo y la demanda creciente de ciertos tipos de alojamiento", puede derivar en la transformación de edificios residenciales en apartamentos turísticos.

El concejal de gobierno ha defendido ir "más allá" con la regulación del uso turístico del parque residencial con el propósito final de "garantizar el derecho a la vivienda", del que ha recordado que las administraciones en todos los niveles son responsables.