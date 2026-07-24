Reabre a la circulación la A-6 tras permanecer cortada día y medio por el vuelco de un camión en Baralla

Evacuación de un grupo de vacas que viajaban en el camión accidentado en la A-6, a 23 de julio de 2026, en Baralla, Lugo, Galicia (España). Un camión de transporte de vacas ha volcado hoy sobre un turismo en el kilómetro 464 de la A-6, a la altura de la l
Evacuación de un grupo de vacas que viajaban en el camión accidentado en la A-6, a 23 de julio de 2026, en Baralla, Lugo, Galicia (España). Un camión de transporte de vacas ha volcado hoy sobre un turismo en el kilómetro 464 de la A-6, a la altura de la l - Carlos Castro - Europa Press
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 24 julio 2026 21:16
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   LUGO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado en la tarde de este viernes de la reapertura de la autovía A-6 tras el corte de varios kilómetros producido durante día y medio por el vuelco de un camión en Baralla (Lugo) en la mañana del jueves.

   A las 9,00 horas del 23 de julio, el vuelco de un camión de transporte de vacas sobre un turismo en el kilómetro 464 (sentido Madrid), a la altura del municipio lucense de Baralla, obligó a cortar la autovía entre los kilómetros 469 y 461. Tráfico habilitó desvíos alternativos.

   La conductora del vehículo consiguió salir del habitáculo por su propio pie. El remolque del camión quedó suspendido lateralmente sobre el desnivel y varios animales se precipitaron y fallecieron. Otros dos coches y otro camión también se vieron implicados en el accidente.

   Un amplio operativo se desplazó a la zona, además de habilitarse desvíos entre los kilómetros 469 y 461, sentido Madrid, y en sentido A Coruña, por el tramo de obras en la zona.

   Finalmente, la DGT ha informado sobre las 19,00 horas de este viernes de que se reabre la circulación en la zona cortada.

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