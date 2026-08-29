Reabre la LU-P-2902, entre Lugo y Ombreiro, tras retirar un árbol que bloqueó la vía

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Reabierta la LU-P-2902 entre Lugo y Ombreiro, tras retirar un árbol de grandes dimensiones que bloqueó la vía, a la altura del punto kilométrico 1, la pasada noche.

Tal y como ha trasladado la Diputación de Lugo, consultada por Europa Press, los técnicos han confirmado que la vía ya se encuentra reabierta y que se utilizó maquinaria pesada para retirar el árbol.

Los cortes afectaron a dos puntos de la vía durante toda esta noche: uno a la altura del puente nuevo hacia el Carrefour y otro a la altura del desvío Galén.