Reabre al tráfico la autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra, tras volver a inundar el mar sus carriles

La PO-11 cortada por riesgo de desbordamiento de la ría, a 2 de febrero de 2026, en Marín, Pontevedra, Galicia (España). Las intensas lluvias de las últimas horas y la pleamar han obligado a cortar la PO-1, conocida como la autovía de Marín, en ambos sent - Beatriz Ciscar - Europa Press

PONTEVEDRA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra, ha reabierto en la mañana de este martes volver a ser cerrada durante la madrugada al inundar de nuevo el mar sus carriles debido al temporal que azota a Galicia esta jornada.

En concreto, según ha informado la Guardia Civil, la calzada estuvo cortada al tráfico entre las 4,00 horas y las 9,08 horas de la mañana de este martes.

Este fue el tercer corte en poco tiempo, toda vez que el lunes la autovía fue cerrada al tráfico a primera hora de la mañana y, posteriormente, tras reabrir a las 11,00 horas, volvió a ser cortada a las 14,50 horas por la subida de la marea.