Reabren el tramo del Camino Portugués cerrado por la crecida del río Louro a su paso por Tui y O Porriño

Reabren el tramo del Camino Portugués afectado por las crecidas del río Louro.
Reabren el tramo del Camino Portugués afectado por las crecidas del río Louro. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 8 diciembre 2025 11:09

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha reabierto el tramo del Camino Portugués cerrado por la crecida del río Louro a su paso por los municipios pontevedreses de Tui y O Porriño.

   El viernes el Instituto Armado procedió a cerrar el paso de peregrinos en los puntos de Ponte das Febres y Orbenlle y señalizaron un itinerario alternativo.

   Ahora, tras revisar este tramo, confirmaron que ya es posible transitar con normalidad. De esta forma, el camino ya es seguro para los peregrinos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado