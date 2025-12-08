Reabren el tramo del Camino Portugués cerrado por la crecida del río Louro a su paso por Tui y O Porriño

Reabren el tramo del Camino Portugués afectado por las crecidas del río Louro. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha reabierto el tramo del Camino Portugués cerrado por la crecida del río Louro a su paso por los municipios pontevedreses de Tui y O Porriño.

El viernes el Instituto Armado procedió a cerrar el paso de peregrinos en los puntos de Ponte das Febres y Orbenlle y señalizaron un itinerario alternativo.

Ahora, tras revisar este tramo, confirmaron que ya es posible transitar con normalidad. De esta forma, el camino ya es seguro para los peregrinos.