Reanudan la circulación ferroviaria entre Taboadela y Ourense tras interrumpirla por un fuego próximo a las vías

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Taboadela y Ourense ha quedado restablecida tras verse interrumpida esta mañana por un fuego próximo a las vías.

Según ha informado ADIF, la incidencia afectaba a la circulación de trenes de alta velocidad entre ambos puntos, afectando, por tanto, a los trenes que conectan Madrid con Galicia.

Destacaban que el foco no ha tenido nada que ver con la explotación ferroviaria.

La circulación ha estado interrumpida algo menos de una hora, recuperando ya en estos momentos la normalidad.