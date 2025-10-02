Rebajan la pena de ocho a dos años a un joven que agredió sexualmente a una menor en Ribadeo

Las dilaciones indebidas y el hecho de haber pagado un tercio de los 6.000 euros de responsabilidad civil actuaron como atenuantes

LUGO, 2 EUROPA PRESS)

Un joven aceptó este jueves una pena de dos años de prisión, aunque en principio se le pedían ocho, por agredir sexualmente a una niña de 15 años en Ribadeo (Lugo) tras invitarla a dormir en su casa.

Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2022 cuando el acusado, de origen alemán y que en aquel momento tenía 19 años, conoció a la menor, de 15, de fiesta por Ribadeo. Ella, que venía de Asturias, le explicó que esa noche iba a dormir en casa de una amiga, pero que esta tuvo que acudir al hospital porque se encontraba mal.

El joven le ofreció pasar la noche en su piso "donde tenía una habitación libre" y, tras continuar de fiesta, sobre las 6,00 horas de la madrugada, la chica le acompañó al piso y en la habitación donde ella iba a dormir sola, el acusado la acabó penetrando vaginalmente a pesar de que ella le había dicho que no quería nada con él. Al día siguiente, la menor llamó a su padre para que la viniera a buscar.

Aunque el fiscal pedía ocho años de prisión de pena por este delito, la rebajó hasta los dos años de prisión y tres de libertad vigilada, lo que les permitió llegar a un acuerdo. Se reconocieron como atenuantes tanto las dilaciones indebidas del caso como el hecho de que el joven ya pagó parte de la responsabilidad civil. Así, se le pedían 6.000 euros de los cuales ya abonó 2.000.

Tampoco irá a la cárcel, al ser una pena de hasta dos años, siempre y cuando no vuelva a delinquir en los próximos cuatro y pague los 4.000 euros pendientes, a lo que se comprometió a razón de 300 euros al mes. A ello se suman los cinco años en los que no podrá acercarse a la víctima.