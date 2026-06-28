Reconstruyen el atropello mortal del polígono de O Vao, en Pontevedra, para esclarecer el supuesto homicidio

Reconstrucción del atropello mortal en el polígono de O Vao, en Pontevedra, a 28 de junio de 2026. - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades judiciales y la Guardia Civil han reconstruido este domingo el accidente mortal ocurrido en el polígono de O Vao, en Pontevedra, el pasado 22 de abril de cara a esclarecer los hechos, que se investigan como un supuesto homicidio.

Según trascendió en su momento, un hombre de 48 años de edad, con domicilio en Vigo, falleció a primera hora de esa mañana tras ser atropellado por un vehículo en la PO-531. De este modo, el conductor del camión es investigado como el presunto autor.

Dos meses después, el punto kilométrico 1,200 de esta carretera ha sido testigo de la reconstrucción realizada con un camión, en la que han participado además el presunto autor, testigos y las defensas. "Se trata de hacer una recreación de los hechos ocurridos posicionando personas y vehículos en espacio y tiempo", ha explicado el Instituto Armado.

A la reconstrucción han acudido la jueza, el fiscal y la letrada de la administración de justicia. Por parte de la Guardia civil de Tráfico, han participado componentes de los Equipos de Investigación de Siniestros (EIS), de los Equipos Periféricos de Reconstrucción de Accidentes (EPRAT) y del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT).