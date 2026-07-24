Recuperan 8.000 euros de una estafa al Ayuntamiento de As Neves (Pontevedra) e identifican al presunto autor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Gabigubi', ha logrado identificar al presunto autor de un ciberataque contra el Ayuntamiento de As Neves (Pontevedra) y ha recuperado un total de 8.000 euros que habían sido estafados a las arcas públicas.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se remontan a marzo de 2025, cuando la administración local fue víctima de una estafa bajo la modalidad BEC (Business Email Compromise). Los atacantes emplearon técnicas de ingeniería social para tomar el control de una cuenta de correo electrónico legítima, lo que les permitió suplantar la identidad de un proveedor oficial y desviar un pago programado.

La investigación permitió el bloqueo inmediato de la transferencia fraudulenta, consiguiendo así la recuperación íntegra del dinero. Tras el análisis tecnológico, los agentes identificaron al sospechoso, un ciudadano nigeriano con último domicilio conocido en la provincia de Málaga.

El individuo, que actualmente se encuentra en paradero desconocido y con órdenes de búsqueda emitidas por diversas autoridades, cuenta con antecedentes por hechos similares en toda España, incluyendo falsificación de documentos y otras estafas relacionadas con el cibercrimen.

La modalidad BEC detectada consiste en engañar a empresas o administraciones mediante la suplantación de proveedores o empleados, logrando que el pago se realice en cuentas controladas por los delincuentes sin levantar sospechas, ya que los correos electrónicos parecen tener un origen lícito.

La Guardia Civil ha advertido sobre el "gran perjuicio" que estas estafas causan a entidades y empresas debido a las "elevadas cuantías económicas" que suelen estar en juego. Por ello, recomiendan que cualquier trámite económico gestionado por correo electrónico cuente con una segunda verificación a través de un medio distinto, como una llamada telefónica o videollamada.