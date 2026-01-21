Recurren el archivo del caso de A Maruxaina, que investigó grabaciones a mujeres cuando orinaban

Archivo - Varias mujeres participan en una manifestación en apoyo a las 87 mujeres que en 2019 fueron grabadas “sin autorización”, a 4 de abriil de 2021, en San Cibrao, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación Mujeres en Igualdad, Bumei, recurrió la decisión del Tribunal de Instancia de Viveiro, plaza número 1, que acordó el sobreseimiento provisional del caso de A Maruxaina, al "no existir indicios racionales y suficientes de criminalidad" contra el único investigado.

El caso investiga las grabaciones a mujeres orinando durante la fiesta de A Maruxaina, celebrada en 2019 en San Cibrao (Cervo), las cuales fueron incorporadas a páginas web de contenido erótico, algunas de ellas con acceso previo pago.

En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, discrepa del criterio del juzgado sobre la falta de competencia de la jurisdicción española para investigar al ciudadano francés.

De esta forma, la acusación entiende que los juzgados españoles sí son competentes para ello al haber una "conexión relevante" de los hechos con el territorio nacional, ya que las imágenes fueron tomadas en España y la gran parte de las afectadas son ciudadanas españolas.

La jueza también alegó que el plazo de instrucción está agotado, una afirmación que la acusación respeta, pero entiende que eso no impide que se pueda tomar declaración al ciudadano francés y que brinde las explicaciones pertinentes.

Por todo ello, la acusación pide revocar la resolución del juzgado de Viveiro al entender que no procede el sobreseimiento provisional al existir indicios de delito y se acuerde tomar declaración en calidad de investigado al ciudadano francés identificado.