Recursos de Galicia prepara tarifas eléctricas "estables y competitivas" para empresas en Galicia

Reunión del consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas, con el tejido productivo de los municipios lucenses de Trabada, Ribadeo y Barreiros - RDG

LUGO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía público-privada Recursos de Galicia (RDG) está preparando un sistema de tarifas eléctricas "estables y competitivas" del parque eólico de Mondigo para empresas de diversos sectores que operan en la Comunidad gallega.

Con el objetivo de recoger los datos necesarios para diseñar un sistema adaptado a las necesidades de los sectores empresariales, este martes el consejero delegado de RDG, Emilio Bruquetas, ha mantenido encuentros con el tejido productivo de los municipios lucenses de Trabada, Ribadeo y Barreiros, junto con sus alcaldes: Rubén García, Daniel Vega y Ana Belén Ermida, respectivamente.

A partir de los datos recogidos en las próximas semanas, por ejemplo las necesidades y particularidades de cada sector empresarial, RDG diseñará un instrumento para que empresas de cualquier punto de Galicia "mejoren su competitividad en los costes energéticos".

La empresa público-privada impulsada por la Xunta para garantizar que el aprovechamiento de los recursos naturales de la comunidad se traduzca en un retorno económico y social para la ciudadanía intenta de esta forma que "las pymes cuenten con las ventajas de las grandes compañías en la contratación de energía".

PRIMER PARQUE EÓLICO

RDG compró el parque eólico de Mondigo, que comenzó a producir electricidad a finales del año pasado, y que consta de 11 aerogeradores, que totalizan 49,5 MW de potencia instalada. Está previsto que genere anualmente unos 131 GWh.

Este eólico facilita descuentos directos en la factura eléctrica para los vecinos que residen en un radio de 1,8 kilómetros del parque ubicado en A Mariña Oriental, a través del programa 'Mondigo Beneficia'.

La Xunta de Galicia es el principal accionista de RDG, mientras que la parte privada está integrada actualmente por 32 empresas de toda clase, que sostienen más de 21.000 empleos directos y aportan anualmente un 14% del produto interior bruto de la Comunidad gallega.

El accionariado está compuesto por Abanca; Martabela, una sociedad vehículo de Megasa y Finsa; Invernatur, otra SPV de Copasa, Valtalia y Gesuga; Cabicastro, del Grupo Nogar, Grupo Pérez Rumbao, Conservas Rianxeira, Lucasiñas y Grupo Revi; Gadisa; Exlabesa; ARP Global; Ain Active; Wind1000; Ence Terra; Iniciativa Patrimonio Natural de Galicia (Grupo Intaf, Genesal, Industrial Recense, Mecanizados Acebrón, Cover Global, Edigal, Tecdesoft, Ertec Iberia, Integria Energía Empresas Eurozona, Sertogal e Twinleads, todos socios de Cluergal); Grupo Servicio Móvil; Cerámica Campo; Aceites Abril; y Megaro Foods.