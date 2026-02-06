Registrado un accidente con cuatro vehículos implicados en O Castiñeiro, Santiago de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un accidente con cuatro vehículos implicados ha sido registrado en la tarde de este viernes en el barrio de O Castiñeiriño, en Santiago de Compostela.

En concreto, según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 14.15 horas en la A-841 a su paso por este barrio y, pese a los vehículos implicados, no se han registrado heridos.

Al punto acudió la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local.

OTRO ACCIDENTE EN LA A-54

Por otra parte, minutos antes, sobre las 13,30 horas, otro accidente fue registrado en el kilómetro 88 de la A-54 (Lugo-Santiago de Compostela), a la altura de la capital gallega.

Las mismas fuentes han explicado que varios particulares avisaron de que había un vehículo volcado, con una persona en su interior que, finalmente, pudo salir por sus propios medios.

Al punto acudió la Guardia Civil de Tráfico, los servicios de Urxencias Sanitarias y los bomberos.