Rego (BNG) ironiza con la "saudade" de Feijóo con ser presidente de la Xunta y le afea que "obviase" a Galicia

ERC exige "fijar definitivamente" las condiciones para un referéndum y Junts subraya: "Votar no es dividir"

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha ironizado con la "saudade" del candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, al respecto de su etapa de presidente de la Xunta y le ha afeado que "obviase" a Galicia en el discurso. "Quien quiera el voto del BNG, tendrá que comprometerse con Galicia. Usted no lo hizo. También en eso fracasó. Nosotros, el BNG, continuaremos trabajando para conseguirlo", ha manifestado Néstor Rego en el marco de la segunda votación de la investidura.

Rego ha señalado que "habló todo el tiempo que quiso, pero muy pocas propuestas y ninguna para Galicia" y le acusó de "descalificar a diestro y siniestro, menos a Vox, y perdió la votación". "Llegó, discursó y fracasó", ha arremetido.

El diputado del BNG recalcó su fracaso, excepto para la "prensa amiga", que certificó que su investidura "tenía un objetivo interno" e ironizó con su "saudade" sobre mantenerse como presidente. "No sé qué le parecerá al señor Rueda, que sabemos que se formó con usted en la escuela de buenos colonizados acostumbrados a obedecer siempre a Madrid", ha espetado.

En esta segunda sesión de investidura, Esquerra Republicana y Junts han aprovechado para poner sobre la mesa sus exigencias ante una eventual investidura del socialista Pedro Sánchez. En concreto, desde ERC le han exigido "fijar definitivamente" las condiciones para un referéndum de autodeterminación, una condición que comparte con Junts, que ha incidido en que "votar no es dividir".

En nombre de ERC ha tomado la palabra su portavoz adjunta, Teresa Jordà, quien ha dejado claro que "una vez alcanzada la amnistía es el momento de abrir una nueva fase de negociación y fijar definitivamente las condiciones para que Cataluña pueda votar". "Y a fe de dios que un día antes que tarde lo hará y ganará", ha remachado.

Por su parte, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha rechazado la premisa, a su juicio acuñada por la "extrema derecha" de que "un referéndum rompería la convivencia", haciendo hincapié en que "más del 70% de los ciudadanos de Cataluña están a favor de resolver el conflicto político votando".

"VOTAR NO ES DIVIDIR"

"Votar no es dividir. En Cataluña votar es consenso y desde Junts no hemos aguantado la oposición durante tanto tiempo para acabar haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, que es evidente que no ha dado resultados positivos. Ahora a Cataluña le toca ser Cataluña, y desde Junts mantenemos la posición", ha enfatizado.

De esta forma ERC y Junts mostraban su sintonía en el Congreso un día después de aprobar en el Parlament una propuesta de resolución en la que se emplazaban a no apoyar la investidura de Sánchez si el socialista no se compromete "a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum".

EL REY HA TOMADO PARTIDO POR FEIJÓO

Por lo demás, Jordà ha incluido en su discurso críticas a la Monarquía, acusando al Rey de "tomar partido" por haber encargado la investidura a Feijóo a sabiendas de que no contaba con apoyos para sacarla adelante propiciando un "vodevil" parlamentario.

Jordà ha arrancado una sonrisa a Feijóo cuando le ha planteado que quizá le "saldría a cuenta" que Cataluña se independizase porque quizá así él podría gobernar España con mayoría absoluta en alianza con Vox.

De su lado, Nogueras ha recriminado al aspirante del PP que no haya aportado "ni una sola propuesta" para la resolución del conflicto con Cataluña y que siga "en la cantinela de siempre" con medidas anticatalanas que "son cualquier cosa menos igualdad y libertad".

CORDÓN SANITARIO AL PP

Y es que, a su juicio, la única aportación del PP a Cataluña es su recogida de firmas contra el Estatut, y lemas como "antes alemana que catalana" o "Puigdemont a prisión".

Por su parte, el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, ha reiterado que su formación "jamás" apoyará al PP, al que equipara con Vox porque "el orden de los factores no altera el fascismo": "Ustedes no han querido un cordón sanitario a la extrema derecha y hoy el Congreso le está poniendo un cordón sanitario a ustedes", ha añadido.