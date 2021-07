Rego (BNG) recuerda por carta a la nueva ministra de Transportes la rebaja de peajes en la AP-9 y su traspaso a Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, remitió este lunes una carta a la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la que le recuerda el "compromiso" alcanzado por el PSOE con el Bloque en el acuerdo de investidura para rebajar los peajes de la AP-9 y transferir su titularidad a la Xunta de Galicia.

En la misiva, Rego insiste en que "ambos son objetivos importantes y muy esperados" por parte de los gallegos. En el caso del precio de la Autopista del Atlántico, recuerda que el pacto de investidura recoge "como mínimo" la bonificacion del 100 por 100 para usuarios recurrentes todos los días de la semana, la gratuidad del tramo Vigo-Redondela y la eliminación del incremento del 1 por ciento de las tarifas durante 20 años.

Además, el diputado del BNG lamenta que esto no se haya aplicado ya "en el día 1 de enero". "Está claro que la implementación de estas medidas no puede demorarse por más tiempo y esperamos que el cambio en el Ministerio no sea utilizado como pretexto para hacerlo", recalca.

Aun así, Néstor Rego valora el paso dado este mismo martes en el Consejo de Ministros, que ha autorizado la senda de gasto para las bonificaciones de la AP-9. "Es una buena noticia, pero aún queda completar una tramitación administrativa que debe ser hecha cuanto antes", matiza.

Asimismo, el diputado nacionalista traslada a Raquel Sanchez su disposición a mantener una reunión "con el ánimo de poder contrastar de forma directa las previsiones del Ministerio" al respecto, al tiempo que sería una "magnífica oportunidad de abordar conjuntamente el impulso necesario a las infraestructuras de Galicia, especialmente en relación con la red ferroviaria interna".