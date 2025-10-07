Reigosa, "más optimista" sobre alcanzar un acuerdo para la titulación de Medicina: "Buscamos un sistema todavía mejor"

VIGO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, se ha mostrado este martes "más optimista" sobre poder alcanzar un acuerdo para la titulación de Medicina en el marco del grupo de trabajo creado entre la Xunta y las tres universidades gallegas.

"Mientras no tengamos nada que anunciar, no anunciaremos nada, pero seguimos trabajando con la idea de que el sistema sea todavía mejor que en este momento y que sirva para mejorar los intereses de Galicia", ha reivindicado ante los medios de comunicación.

Preguntado sobre si mantiene su palabra de dimitir como presidente de dicho grupo si no se alcanza un acuerdo este mes de octubre, ha confirmado que así será, para mostrarse después "más optimista" sobre que las conversaciones lleguen a buen puerto.

"Queda trabajo por hacer", ha subrayado, indicando que espera poder presentar diversas alternativas para que los que tengan que tomar las decisiones lo hagan.

Reigosa ha explicado que hay distintas cuestiones sobre la mesa todavía y una serie de elementos que harán que unos u otros se sientan más o menos cómodos con el acuerdo global, que espera que sea firmado por las tres universidades y todo el grupo en general. "Dependerá de lo que seamos capaces de negociar", ha sentenciado.