La reina Letizia visitará el viernes Adolfo Domínguez en San Cibrao das Viñas con motivo del 50 aniversario de la firma

Archivo - La Reina Letizia, durante la inauguración de la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid, a 29 de mayo de 2026 - EUROPA PRESS - Archivo

OURENSE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La reina Letizia visitará el próximo viernes, día 24, las instalaciones de la firma Adolfo Domínguez, ubicadas en el polígono industrial del municipio ourensano de San Cibrao das Viñas.

Esta cita se produce en el marco del quincuagésimo aniversario de esta firma que, en los años 80, irrumpió en la moda española con el lema 'La arruga es bella'.

La empresa se define como una firma de "moda de autor" con presencia en 54 países a través de 380 puntos de venta, además de un canal de venta 'online' con distribución a 28 países.

El grupo registró una facturación anual de 139 millones de euros y opera mediante un modelo combinado de tiendas propias, franquicias y comercio electrónico, gestionado desde sus servicios centrales en Galicia.

Asimismo, la compañía cuenta con una plantilla de más de 1.000 profesionales, de los que el 80% son mujeres y está presidida por Adriana Domínguez.

La visita supondrá el regreso de la reina Letizia a Galicia, después de que su último desplazamiento oficial a la Comunidad tuviese lugar en agosto de 2025, cuando, junto al rey Felipe VI, recorrió varias zonas de la provincia de Ourense afectadas por los incendios forestales y mantuvo un encuentro con los efectivos que participaron en las labores de extinción y con vecinos de los municipios damnificados.