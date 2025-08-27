La reina Sofía amadrinará la botadura de la fragata F-111 en Navantia Ferrol

Archivo - La Reina Sofía posa a su llegada al acto oficial de presentación de la campaña "Cerebros extraordinarios" organizada por la Fundación Reina Sofía, a 07 de abril de 2025, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

FERROL, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reina Sofía está previsto que presida el próximo 11 de septiembre la ceremonia de botadura de la fragata F-111, bautizada como 'Bonifaz', en las instalaciones de Navantia en Ferrol.

Así lo han traslado a Europa Press distintas fuentes consultadas, que ha confirmado que la reina Sofía será la madrina de este buque, cuya construcción se encuentra en una fase muy avanzada.

El acto tendrá lugar el 11 se septiembre las 19.39 horas, coincidiendo con el momento de la pleamar, lo que facilita el proceso de botadura.

Este evento marca un hito crucial en el ciclo de vida de la fragata, que se fue ensamblando en la grada del astillero desde la colocación de la quilla.

Una vez que la 'Bonifaz' toque el agua, comenzarán los trabajos finales a flote, que se centrarán en la instalación de los sistemas y equipos restantes.

La fragata F-111 es la primera de la serie F-110, diseñada para sustituir a las de la clase Santa María (F-80). Mientras tanto, Navantia Ferrol ya inició la construcción de la segunda fragata de la serie en otra grada anexa y fabrican los bloques de la tercera.