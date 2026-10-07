Remolcan un velero noruego con cuatro personas a bordo frente a la costa de Cedeira (A Coruña)

Velero noruego remolcado en Cedeira (A Coruña). - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha remolcado este miércoles un velero noruego con cuatro personas a bordo frente a la costa del municipio coruñés de Cedeira.

Según ha detallado el servicio de emergencias, la embarcación solicitó remolque cuando se encontraba a 10 millas náuticas al norte de Cedeira.

Así, el Centro de Coordinación de Salvamento en A Coruña movilizó hasta la zona a la lancha Percebiño, que remolcó el velero hasta la localidad coruñesa.