Remolcan un velero noruego con cuatro personas a bordo frente a la costa de Cedeira (A Coruña)

Velero noruego remolcado en Cedeira (A Coruña).
Velero noruego remolcado en Cedeira (A Coruña). - SALVAMENTO MARÍTIMO
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 20:35
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Salvamento Marítimo ha remolcado este miércoles un velero noruego con cuatro personas a bordo frente a la costa del municipio coruñés de Cedeira.

   Según ha detallado el servicio de emergencias, la embarcación solicitó remolque cuando se encontraba a 10 millas náuticas al norte de Cedeira.

   Así, el Centro de Coordinación de Salvamento en A Coruña movilizó hasta la zona a la lancha Percebiño, que remolcó el velero hasta la localidad coruñesa.

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