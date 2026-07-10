Renfe recupera este sábado el servicio ferroviario en la estación de A Coruña

Archivo - Dos personas compran billetes en los cajeros de venta automática en la estación de trenes, a 24 de agosto de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - César Arxina - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe recupera este sábado la circulación ferroviaria en la estación de A Coruña, una vez finalizada la segunda fase de obras de Adif en la infraestructura que, desde el pasado 26 de junio, supuso la interrupción temporal del servicio en la terminal coruñesa.

Durante este período, coincidente con el inicio de la temporada estival, la compañía habilitó un plan alternativo de transporte en el que se movilizaron más de 1.850 autobuses y 285 taxis para garantizar la continuidad de los distintos servicios de Media Distancia, Avant y Larga Distancia afectados.

Tal y como ha trasladado la compañía en una nota de prensa, el dispositivo organizado para estas dos semanas se ha desarrollado con normalidad, permitiendo atender la elevada demanda de desplazamientos y cumplir, además, con la programación prevista.

NUEVA FASE

A partir de este sábado, Adif inicia una nueva fase de actuaciones en la infraestructura entre A Coruña y Uxes, que implicará restricciones en la circulación en este tramo.

Con motivo de las nuevas necesidades operativas, Renfe ajustará el horario de un total de diez trenes de Media Distancia, Avant y Larga Distancia.

En concreto, el 9470 AVANT Ourense-A Coruña, saldrá a las 6.30 horas (antes 6.40 horas); el 9480 AVANT Ourense-A Coruña, nueva salida a las 7:45 horas (antes 7.50 horas); el 9112 MD Vigo Urzaiz-A Coruña, nueva salida a las 10.40 horas (antes 10.35 horas); el 9132 MD Vigo Urzaiz-A Coruña, nueva salida 13.45 horas (antes 13.40 horas); el 9142 MD Vigo Urzaiz-A Coruña, nueva salida 14.35 horas (antes 14.40 horas); el 9061 AVANT A Coruña-Ourense, nueva salida a las 6.00h (antes 5.50h); el 9351 AVANT A Coruña-Ourense, nueva salida a las 15.08h (antes 15.10h); el 9111 AVANT A Coruña-Ourense, nueva salida a las 10.00h (antes 11.25h); el 9182 MD Vigo Urzaiz-A Coruña, modifica su llegada a las 19.52h; y el 4345 AVE Madrid-A Coruña, modifica su llegada a las 18.21h.

La compañía recuerda que, en este contexto de obras, la evolución de los trabajos podría requerir modificaciones puntuales en los primeros servicios del día 11 de julio y recomienda consultar los horarios antes de viajar, incluidos los correspondientes a las paradas intermedias.