Rescatado un hombre de 48 años que cayó en la zona de rocas en la zona de Adormideras, en A Coruña

A CORUÑA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 ahora de edad ha sido rescatado este sábado tras caer en una zona de rocas de la playa de los Moros, en Ardormideras, en A Coruña, y fracturarse la cadera.

Según ha informado el CIAE 112, el suceso tuvo lugar sobre las 11,15 horas, cuando la Policía Nacional alertó de que el hombre había caído y no podía levantarse.

Al punto se desplazaron los bomberos, que colaboraron los Servicios de Urxencias Sanitarias para transportar al hombre en camilla hasta la ambulancia.

En el operativo participó la Policía Nacional y la Autonómica.