Rescatado un niño en O Barco de Valdeorras tras caer al río cuando buscaba una pelota

OURENSE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un niño ha sido rescatado en O Barco de Valdeorras (Ourense) tras caer al río Sil, a la altura de la calle Gonzalo Guirriarán, cuando buscaba una pelota que había perdido.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, sobre las 19,00 horas, la Policía Local dio aviso de lo sucedido.

En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos y el GES de Valdeorras, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil de la localidad.

El menor fue rescatado por los bomberos y trasladado al Hospital de O Barco con síntomas de hipotermia.