Rescatan el cuerpo sin vida de una mujer en un río de Narón (A Coruña)

A CORUÑA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Narón han rescatado el cuerpo sin vida de una mujer en el río Santa Cecilia, en la parroquia de Xubia de este municipio coruñés, que fue descubierto en la noche del viernes.

El 112 Galicia, que informa del suceso, recibió pasadas las 21.00 horas una llamada de una persona que avistó el cuerpo cuando recorría el Paseo Fluvial. De este modo, pudo activarse un operativo de rescate, que efectuaron los Bomberos de Narón.

Cerca de las 22.00, el cuerpo de una mujer que flotaba en el agua del río, fue recuperado y quedó bajo la custodia de los agentes de la Policía Nacional hasta la llegada de los servicios forenses. En el operativo también colaboraron los agentes de la Policía Local.