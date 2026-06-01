Rescatan el cuerpo sin vida de una persona en el mar en Baiona (Pontevedra)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido rescatada sin vida este domingo en el mar de Baiona (Pontevedra), frente a una zona rocosa de la parroquia de Baredo, según ha informado 112 Galicia.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 19.15 horas, cuando la Guardia Civil informó al 112 Galicia de la localización de un cuerpo flotando en el mar, frente a una zona rocosa de la parroquia de Baredo (Baiona), y solicitó la colaboración de otros servicios de emergencias para su rescate.

El Centro Integrado de Respuesta ante Emergencias solicitó la intervención de Salvamento Marítimo, la Guardia Costera Gallega, el GES de Val Miñor y la Policía Local de Baiona. Simultáneamente, se informó a los Bomberos de Porriño y a los voluntarios de Protección Civil de Val Miñor.

El helicóptero Pesca I, perteneciente a la Guardia Costera gallega, fue enviado al lugar del incidente y se encargó del rescate del cuerpo sin vida de la persona y su posterior traslado al Hospital Álvaro Cunqueiro.

La policía y el médico forense están trabajando para esclarecer los hechos.