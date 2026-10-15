Rescatan a un hombre que cayó con su vehículo por un desnivel en Boborás (Ourense)

OURENSE 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han rescatado en la madrugada de este jueves a un hombre que ha sufrido un accidente de tráfico en Boborás (Ourense) y ha caído con su vehículo por un desnivel.

Según la información del CIAE 112-Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 4,30 horas de la madrugada en la carretera N-541 a su paso por la parroquia de Xurenzás, en Boborás.

El vehículo en el que viajaba la víctima se salió de la carretera y cayó por un desnivel de unos cinco metros de profundidad. El único ocupante estuvo en todo momento consciente, pero necesitó ayuda de los bomberos para salir del turismo.

Hasta la zona fueron movilizados efectivos del parque comarcal de O Carballiño, así como del GES de Ribadavia y de la Guardia Civil de Tráfico. El personal sanitario del 061-Galicia atendió a la víctima.