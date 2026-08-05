Rescatan a una persona que fue arrastrada por la corriente en una playa de Ferrol

Archivo - Sala de operaciones del 112 Galicia (Axega). - 112 GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los socorristas de la playa de San Xurxo, han logrado este miércoles sacar del agua a una persona que había sido arrastrada por la corriente.

Según ha trasladado el 112 Galicia, los hechos sucedieron sobre las 18.20 horas. En ese momento un particular alertó a la central de emergencias de que una persona estaba siendo arrastrada por la corriente.

Con esta información, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Salvamento Marítimo, al Servizo de Gardacostas de Galicia, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ferrol.

Finalmente, fueron los socorristas de la playa los que lograron sacar del agua a la persona implicada, que fue evacuada por el personal sanitario, aunque se encontraba consciente en el momento del traslado.