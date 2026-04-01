Rescatan en Vigo a un joven de 30 años que se precipitó al mar tras enviar un mensaje de despedida

VIGO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Vigo han llevado a cabo en las últimas horas un operativo de rescate de un joven de 30 años de edad, que se precipitó de madrugada al mar, en la zona del Náutico, tras enviar un mensaje de despedida a un conocido.

Según han informado fuentes policiales, tras conocerse el envío de ese mensaje, una patrulla se trasladó al domicilio del joven, donde una de las moradoras señaló que creía que el varón se encontraba en su habitación, y explicó que lo había visto por última vez a mediodía en una actitud cabizbaja por problemas personales. Al llamar sin obtener respuesta, los agentes entraron en el cuarto pero éste se encontraba vacío.

Inmediatamente dieron aviso a todas las Unidades de la situación, con el fin de establecer un operativo de búsqueda y localización de este hombre. Sobre las 1.30 horas de la madrugada, la sala del 092 recibió un aviso por una persona que se había precipitado al mar a la altura del pantalán cercano a la Plaza de la Estrella.

Varias dotaciones se desplazaron a la zona y, siguiendo las indicaciones de unos pescadores, se acercaron al lugar donde se había precipitado el chico. Allí localizaron su cuerpo flotando boca abajo.

Una de las policías se lanzó al agua y comprobó que el varón estaba inconsciente y no respiraba. Mediante el uso del chaleco de rescate, elemento de dotación de los vehículos patrulla, fue remolcada hasta unas escaleras aledañas, y una vez ambos fuera del agua, se comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el desfribilador.

Tras 20 minutos se personaron efectivos de Urxencias Sanitarias, que se hicieron cargo de continuar la reanimación mediante el robot 'LUCAS' y, tras media hora, determinaron su traslado al Hospital Álvaro Cunqueiro, donde ingresó en la UCI.

En el operativo también colaboraron efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Portuaria. El hombre rescatado resultó ser el que había enviado el mensaje de despedida, S.V.G, de 30 años de edad.