La reserva de los embalses gallegos continúa en caída y se queda en el 47,7%, entre los peores datos del país

Archivo - Ciudadanos pasean por las ruinas de la aldea de Aceredo, a 12 de febrero de 2022, en Lobios, Ourense, Galicia (España). La sequía, producida en las cuencas gallegas por la falta de lluvia, ha dejado Aceredo al descubierto, convirtiéndose en atra - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva de los embalses gallegos baja a 1.774 hectómetros cúbicos, el 47,7% de su capacidad, entre los peores datos de cuencas del país, según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica este martes.

Supone una caída de 54 hectómetros cúbicos respecto a hace una semana (cuando eran 1.828 hectómetros cúbicos), un punto y medio menos que el 49,2% de siete días antes.

Por zonas, la reserva de Miño-Sil, la más caudalosa en la comunidad, retrocede al 48,5%, con 1.470 hectómetros cúbicos (eran 1.517 hace una semana), un punto y medio medio menos, de modo que cae del 50%. Se trata de un dato peor al de hace un año y a la media de la última década.

Mientras, los embalses de Galicia, en el 44,4%, son los segundos por la cola en el Estado, solo por encima del 43,3% del Duero. Con 304 hm3, siete menos que una semana antes, está ligeramente por encima de hace un año (eran 303), pero inferior a la media de los últimos 10 años.