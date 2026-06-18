El respaldo a la huelga por el Estatuto Marco en la mañana del jueves ronda el 15,5%, según Sanidade

Concentración celebrada este jueves ante el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo con motivo de la huelga contra el Estatuto Marco - O'MEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco del Gobierno central en el turno de mañana de este jueves fue del 15,44% en los centros sanitarios gallegos.

Frente a esto, el sindicato O'Mega -uno de los convocantes- cifra el seguimiento en un 80% del personal de los hospitales gallegos.

Según los datos aportados por la Consellería de Sanidade, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, alcanzó el 21,31%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento fue del 13,69%. En su conjunto, la actividad hospitalaria contó con una participación en la huelga del 20,67%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento de la huelga alcanzó el 2,14% de participación. En el total de los dos niveles asistenciales, la huelga tuvo un seguimiento del 15,19%.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 23,25% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 19,65% en el de Santiago de Compostela; el 15,57% en el caso del de Ferrol; el 18,62% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 20,46% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 20,83% en el de Pontevedra; y el 25,47% en el de Vigo.

En el caso de los hospitales comarcales, el seguimiento alcanzó el 8,51% en el Hospital Público de Cee; el 17,65% en el de Barbanza; el 14,29% en el de A Mariña; el 16,00% en el de Monforte de Lemos; el 6,56% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 8,62% en el de Verín; y el 19,74% en el de O Salnés.

En lo que respecta al respaldo del paro en atención primaria en el turno de mañana, por áreas sanitarias, fue el siguiente: en la de A Coruña e Cee, 0,82%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 1,27%; en la de Ferrol, 4,58%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 0,61%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,47%; en la de Pontevedra e O Salnés, 2,38%; y en la de Vigo, del 4,41%.

Por su parte, el seguimiento en las entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, fue del 1,14%.