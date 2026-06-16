El respaldo a la huelga por el Estatuto Marco médico supera el 15% en el turno de mañana de este martes, según Sanidade

Concentración contra el proyecto de Estatuto Marco del Gobierno central ante el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo - O'MEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco en el turno de mañana de este martes fue del 15,29% en los centros sanitarios gallegos, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

El porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, ha alcanzado el 21%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento ha sido del 14,41%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 20,48%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento de la huelga ha alcanzado el 2,07% de participación. En el total de los dos niveles asistencias, la huelga ha tenido un seguimiento del 15,44%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 23,13% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 18,51% en el de Santiago de Compostela; el 13,93% en el de Ferrol; el 17,27% en el Lucus Augusti; el 18,42% en el de Ourense; el 22% en el de Pontevedra; y el 26,99% en el de Vigo.

En el caso de los hospitales comarcales, el seguimiento ha alcanzado el 20,59% en el Hospital Público de Barbanza; el 13,45% en el de A Mariña; el 17,33% en el de Monforte de Lemos; el 4,92% en el de O Barco de Valdeorras; el 13,79% en el Hospital Público de Verín; y el 19,74% en el de O Salnés. La huelga no ha tenido seguimiento en el Hospital Público de Cee.

En cuanto al seguimiento en atención primaria en el turno de mañana, por áreas sanitarias, ha sido el siguiente: en la de A Coruña e Cee, 1,08%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 0,76%; en la de Ferrol, 3,05%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 1,86%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 0,89%; en la de Pontevedra e O Salnés, 1,93%; y en la de Vigo, del 4,49%.

Por su parte, el seguimiento en las entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ha sido del 1,14%.

PLAN ASISTENCIAL SI LA HUELGA SE HACE INDEFINIDA

Desde el inicio de las convocatorias de huelgas contra el Estatuto Marco, en el mes de diciembre, en Galicia se suspendieron en total 251.230 actos médicos.

Este es uno de los datos aportados por el propio conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en declaraciones a los medios este martes, antes de participar en la clausura del acto del 30 aniversario de la creación del 061.

Tal y como ha recordado, se han suspendido alrededor de 5.000 intervenciones quirúrgicas, más de 140.000 consultas hospitalarias, más de 85.000 consultas de primaria y también unas 15.000 pruebas diagnósticas.

"Es un impacto realmente elevadísimo, que está haciendo muchísimo daño a estas esperas, a la sanidad pública gallega y a la sanidad pública de toda España", ha destacado.

Además, ha avanzado que, dado que el comité de huelga estudia la posibilidad de convertir los paros en indefinidos tras el verano, Sanidade estudia un plan de contingencia para hacer frente a ese nuevo escenario que, tal y como destacaba ya este lunes el conselleiro, sería una "debacle asistencial".

Asimismo, Gómez Caamaño ha asegurado que Galicia "ha hecho los deberes" en lo que respecta a la gestión sanitaria autonómica. "Todas las reivindicaciones que tenían los facultativos están. Hemos llegado a un acuerdo con muchos sindicatos, con muchas asociaciones... De manera que la pelota está ahora totalmente en el campo del Gobierno central, del Ministerio de Sanidad, en este caso", ha defendido.

Por último, respecto a las peonadas -otra medida de presión de los facultativos-, ha apuntado que se crearán grupos de trabajo para tratar de planificar un nuevo plan de autoconcertación. Con todo, ya que en verano no se llevan a cabo, ha comentado que tampoco será inmediato.

CONCENTRACIÓN EN VIGO

En otro orden de cosas, decenas de facultativos se han concentrado esta mañana en Vigo y Monforte de Lemos precisamente por el conflicto del Estatuto Marco.

Las concentraciones, convocadas por el sindicato O'Mega, han reunido a decenas de profesionales sanitarios ante el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y el Comarcal de Monforte.