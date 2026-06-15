El respaldo a la huelga del Estatuto Marco ronda el 15% en el turno de mañana del lunes, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central en el turno de mañana de este lunes ha sido del 15,15% en los centros sanitarios de la comunidad.

Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, ha alcanzado el 20,76%. En cuanto a los hospitales comarcales, el seguimiento ha sido del 12,7%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 20,08%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento de la huelga ha alcanzado el 2,56% de participación. En el total de los dos niveles asistenciales, la huelga ha recabado un seguimiento del 15,29%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 24,45% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 18,51% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; el 14,96% en el caso del de Ferrol; el 18,42% en el caso del Lucus Augusti; el 20,79% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 21,5% en el de Pontevedra; y el 22,76% en el de Vigo.

En el caso de los hospitales comarcales, el seguimiento ha alcanzado el 4,08% en el Hospital Público de Cee; el 11,76% en el de Barbanza; el 12,71% en el Hospital de A Mariña; el 16% en el de Monforte de Lemos; el 6,56% en el de O Barco de Valdeorras; el 13,79% en el de Verín; y el 20% en el de O Salnés.

En cuanto al seguimiento en atención primaria en el turno de mañana, por áreas sanitarias, ha sido el siguiente: en la de A Coruña e Cee, 0,82%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 1,02%; en la de Ferrol, 1,53%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 2,74%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 1,82%; en la de Pontevedra e O Salnés, 2,9%; y en la de Vigo, del 5,45%.

Por su parte, el seguimiento en las entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tejidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ha sido del 1,14%.

La Consellería recuerda que desde el inicio de las convocatorias de huelga contra el Estatuto Marco, en el mes de diciembre, en Galicia se han suspendido cerca de 245.000 actos médicos. Más concretamente, alrededor de 5.200 cirugías, más de 137.500 consultas hospitalarias; casi 86.700 consultas de atención primaria; y más de 15.300 pruebas.