El respaldo a la huelga del Estatuto Marco ronda el 2% en el turno de tarde del viernes, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco del Gobierno central en el turno de tarde de este viernes fue del 2,37% en los centros sanitarios gallegos.

Según los datos recabados por la Consellería de Sanidade, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de tarde, alcanzó el 2,22%. En cuanto a los hospitales comarcales, la huelga no contó con seguimiento de tarde. Así, en el conjunto de los servicios de atención hospitalaria el porcentaje de seguimiento de la huelga en la jornada de tarde fue del 1,83%.

En lo que respecta a la atención primaria, el respaldo alcanzó el 3,16%. En el conjunto de los dos niveles asistenciales la huelga tuvo un seguimiento del 2,45%.

Por centros hospitalarios, el paro fue secundado por el 1,79% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 8,82% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; y del 5,88% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

En el caso del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, el de Vigo, el de Ferrol y en el de Santiago de Compostela, la huelga no contó con seguimiento en el turno de tarde.

En lo que respecta al respaldo en primaria, por áreas sanitarias, ha sido el que sigue: en el área sanitaria de A Coruña e Cee, del 0,58%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, del 2,04; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, del 1,47%; en la de Pontevedra e O Salnés, del 7,69%; y en el área sanitaria de Vigo, del 10,17%.

En las áreas sanitarias de Ferrol y en la de Santiago de Compostela e Barbanza, la huelga no tuvo seguimiento en el primero nivel asistencial en este turno.

Tampoco consiguió respaldo en entidades sanitarias como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.