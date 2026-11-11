El respaldo a la huelga general en el Sergas no llega al 10%, pero cierra algunos quirófanos, según la CIG

Foto de archivo - HOSPITAL VALL D'HEBRON

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general convocada para este miércoles registra un seguimiento del 8,6% en el conjunto del Servizo Galego de Saúde (Sergas), según los datos de participación correspondientes al turno de mañana. Con todo, la CIG ha informado de que la actividad quirúrgica se ha visto afectada en algunos de los principales hospitales.

En declaraciones a los medios esta mañana, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, situaba la incidencia en torno al 9%, con un 8% en los hospitales y un 10% en Atención Primaria.

En concreto, los datos contabilizan 1.960 participantes entre un total de 22.815 trabajadores, lo que supone un seguimiento del 8,59%. Por ámbitos asistenciales, la participación se sitúa en el 10,41% en Atención Primaria, con 543 trabajadores, y en el 7,91% en Atención Hospitalaria, con 1.355 personas.

Por áreas sanitarias, Vigo registra el mayor seguimiento en Atención Primaria, con un 19,14%, seguido de Ferrol, con un 12,8%, y Santiago, con un 10,21%. En el extremo contrario se sitúan Ourense, con un 3,05%, y Lugo, con un 5,26%.

En los hospitales generales, la participación más elevada corresponde al Arquitecto Marcide de Ferrol, con un 16,89%, y al Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI), con un 14,82%. También supera el 10% el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP), con un 11,15%.

En el lado opuesto, el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) no registra participantes en el turno de mañana, mientras que el CHUS de Santiago contabiliza un 4,13% y el CHUAC de A Coruña, un 4,98%.

En los hospitales comarcales, el seguimiento se sitúa en el 4,78%, con 86 participantes de un total de 1.800 trabajadores. El porcentaje más elevado corresponde al Hospital do Salnés, con un 8,5%, mientras que el de Monforte registra un 1,53%.

A estos datos se suman los de las entidades del Sergas, que contabilizan un seguimiento del 12,94%, con 62 participantes de un total de 479 trabajadores. Destaca el respaldo en la Fundación Pública de Medicina Xenómica, con un 42,86%.

En el extremo contrario se encuentra la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), donde solo ha respaldo el paro un 2,63%.

QUIRÓFANOS Y CONSULTAS AFECTADAS

Por su parte, fuentes de la CIG han señalado que se han notificado suspensiones de quirófanos en los hospitales de A Coruña, Cee y Monforte. En el caso de Ferrol, aseguran que se han tenido que suspender todos los quirófanos.

El sindicato también apunta a una incidencia elevada de la huelga en Atención Primaria en el área ferrolana y advierte de que, en el conjunto de los hospitales, además de la actividad quirúrgica, se están viendo afectadas las consultas programadas.