El respaldo a la huelga médica por el Estatuto Marco en Galicia ronda el 16% en la mañana de este martes, según Sanidade

Archivo - Edificio de la Consellería de Sanidade en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco en el turno de mañana de este martes ha sido del 16,13%, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

Así, más pormenorizadamente, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas ha sido del 22,32%. En cuanto a los hospitales comarcales, el respaldo ha sido del 13,78%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 21,60%.

En cuanto al impacto en atención primaria, el seguimiento de la huelga ha sido más bajo, del 1,87%. Si se tienen en cuenta los dos niveles asistenciales, la huelga ha tenido un seguimiento del 16,27%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 23,82% en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 20,61% en el de Santiago de Compostela; el 16,49% en el de Ferrol; el 19,25% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 19,84% en el de Ourense; el 23,67% en el de Pontevedra; y el 27,07% en el de Vigo.

En el caso de los hospitales comarcales, el respaldo ha alcanzado el 7,69% en el Hospital Público de Cee; el 13,24% en el de Barbanza; el 13,68 % en el de A Mariña; el 20,27% en el de Monforte de Lemos; el 8,20% en el de O Barco de Valdeorras; el 11,48% en el de Verín; y el 18,67% en el Hospital de O Salnés.

Atendiendo al respaldo en atención primaria en el turno de mañana, por áreas sanitarias, ha sido el que sigue: en la de A Coruña e Cee, el 0,55%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, 0,76%; en la de Ferrol, 1,53%; en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, 1,55%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 2,42%; en la de Pontevedra e O Salnés, 0,97%; y en la de Vigo, del 4,03%.

Por último, el seguimiento en las entidades sanitarias como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, ha alcanzado el 2,30%.