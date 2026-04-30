El respaldo a la huelga de médicos por el Estatuto Marco en Galicia roza el 2,5% en el turno de tarde, según Sanidade

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos a nivel nacional convocada contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central en el turno de tarde de este jueves ha sido del 2,45%, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

Así, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de tarde, ha alcanzado el 3,59%. En cuanto a los hospitales comarcales, no ha tenido seguimiento. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 2,97%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento ha alcanzado el 2% de participación. En el total de los dos niveles asistencias, la huelga ha tenido un seguimiento del 2,53%.

Por centros hospitalarios, el paro se ha secundado por el 1,87% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 8,57% en el caso del Hospital Universitario Lucus Augusti; el 4,76% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 11,76% en el de Pontevedra; y el 0,99% en el de Vigo. El paro no ha contado con seguimiento en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela ni en el de Ferrol, ni tampoco en los hospitales comarcales.

En cuanto al seguimiento en atención primaria en el turno de tarde, por áreas sanitarias, ha sido el siguiente: área sanitaria de A Coruña e Cee, 1,24%; área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, 1,75%; área sanitaria de Ferrol, 2,78%; área sanitaria de Vigo, del 5,38%; y sin seguimiento en las áreas sanitarias de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; y de Pontevedra e O Salnés.

Por su parte, en entidades sanitarias como son la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, no ha contado con seguimiento en el turno de tarde.