Resposta Feminista llama a salir a la calle el domingo en Vigo "frente al miedo y el fascismo"

VIGO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Resposta Feminista - As que miran lila ha llamado a salir a la calle en Vigo el próximo domingo, día 8 de marzo, bajo el lema 'Fronte ao medo e o fascismo, a resistencia é feminismo' (frente al miedo y el fascismo, la resistencia es feminismo).

La organización feminista viguesa, compuesta por más de 60 mujeres individuales y diversas entidades feministas de la ciudad nacida con la vocación de llevar a cabo movilizaciones unitarias del feminismo vigués, ha convocado una manifestación para el domingo, Día Internacional de la Mujer, que saldrá a las 18.00 horas de la Plaza de España.

"Bajo el lema 'Fronte ao medo e o fascismo, a resistencia é feminismo' recorreremos las calles de Vigo con la firmeza que nos da saber que el feminismo fue, y será, la única opción de supervivencia frente al fascismo", ha reivindicado la plataforma.

"No vamos a permitir que nos arranquen los derechos que llevamos ejerciendo años y no toleraremos la violencia de los poderes racistas e imperialistas que están recorriendo el planeta", ha añadido.

Resposta Feminista ha defendido un feminismo "antifascista, antirracista, anticolonial y pacifista", que ponga la vida en el centro y que apueste por servicios públicos fuertes, condiciones laborales dignas y reconocimiento real de los cuidados.

"Por eso, rechazamos los discursos racistas, que solo siembran el miedo y señalan a las personas migrantes como si fuesen enemigas (...). Tampoco vamos a aguantar más discursos de odio que banalizan la violencia machista o las discriminaciones y persecuciones que sufre el colectivo LGTBIQA+", subrayan.