Restablecida la circulación ferroviaria entre Betanzos y Oza dos Ríos tras interrumpirse por un árbol caído

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviara ha quedado restablecida entre Betanzos y Oza dos Ríos (A Coruña) después de que un árbol cayese a primera hora de la mañana sobre la infraestructura y obligase a interrumpir el tráfico.

Adif ha informado de que lo ocurrido afectó a los trenes que circulan entre A Coruña y Lugo, para cuyos viajeros se estableció un plan alternativo de transporte con trasbordos por carretera.

Una vez retirado el árbol, la circulación ha quedado restablecida.