Restablecida la circulación ferroviaria entre Bifurcación San Amaro y Pontevedra tras una incidencia con un camión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes en la línea Vigo-Santiago de Compostela-A Coruña se ha suspendido temporalmente este miércoles --aunque ya ha sido restablecida-- en el trayecto comprendido entre Bifurcación San Amaro y Pontevedra debido a una incidencia provocada por un camión próximo a la infraestructura.

Según ha informado el gestor ferroviario Adif a Europa Press, un camión colisionó por su altura contra la estructura del puente por el que pasan las vías. Por ello, se interrumpió el tráfico ferroviario por precaución con el fin de evaluar la infraestructura y comprobar que no se hubiesen producido daños estructurales.

Finalmente, Adif ha confirmado en la red social 'X' que la incidencia ha quedado solucionada, quedando reabierto el tramo afectado en torno a las 15.30 horas.