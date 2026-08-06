Restablecida la circulación ferroviaria en A Coruña tras interrumpirse por un incendio próximo a las vías

Tren detenido en A Coruña este mediodía debido a un incendio próximo a las vías, a 6 de agosto de 2026.- CEDIDA / EUROPA PRESS

A CORUÑA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria con entrada y salida a A Coruña se vio interrumpida este jueves desde las 13.30 horas por un incendio forestal cercano a las vías de tren. En torno a las 15.00 horas, una vez el fuego quedó controlado, el tráfico pudo reanudarse, según han ratificado fuentes de Adif.

Uno de los trenes que se vio afectado es el Avant 09131, que tenía previsto salir de la ciudad herculina a las 13.35 horas. Media hora después, sus pasajeros recibieron un mensaje que indicaba que el tren se encontraba detenido debido a esta circunstancia y que había bomberos actuando en la zona.

Esta situación la confirmaron fuentes de Renfe y de la entidad administradora de las vías, que precisaron que el incendio era "ajeno a la infraestructura ferroviaria" y que la circulación no se retomaría hasta que los medios de extinción lo indicasen. Finalmente, el corte no superó la hora y media.

A su vez, la Consellería do Medio Rural confirmó el origen de un fuego a las 13.09 horas en la parroquia coruñesa de San Cristovo das Viñas, que está controlado desde las 14.50 horas. A falta de una estimación concreta de su superficie, los primeros cálculos apuntan a que no sobrepasa una hectárea y, por tanto, se trata de un conato de incendio.

Aunque el departamento no ha podido ratificar que este sea el que causó el corte ferroviario, el lugar en el que fue declarado se encuentra en el entorno de la terminal y el periodo en el que estuvo activo es el mismo en el que estuvo interrumpida la circulación. En total, hasta allí se han desplazado un agente, tres brigadas, dos motobombas y un helicóptero.

AFECTACIÓN A TRENES SANTIAGO-OURENSE

Esta misma tarde, también se han visto afectados los trenes Santiago de Compostela-Ourense. Otro incendio forestal en la parroquia de Trasalba obligó a suspender a primera hora de la tarde la circulación de la línea convencional entre la capital ourensana y Santa Cruz de Arrabaldo debido a su proximidad con la infraestructura ferroviaria. Tras controlarse el fuego, la circulación ha quedado restablecida.

En baso a los datos de Medio Rural, el incendio, que afecta a menos de una hectárea, se originó a las 13.42 horas y fue estabilizado sobre las 14.30 horas.