Restablecida la circulación en la A-6 a su paso por Lugo tras el accidente en el que fallecieron dos personas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 112 Galicia ha informado este jueves de la reapertura de la autovía A-6 a su paso por Lugo tras el corte producido este miércoles

por un accidente en el que fallecieron dos personas tras chocar la furgoneta en la que circulaban contra un camión de conservación de carreteras.

Según fuentes consultadas por Europa Press, el siniestro se produjo poco antes de las 16.45 horas en el punto kilométrico 493 de esta vía en sentido A Coruña.

Varios particulares dieron el aviso al 112 Galicia, advirtiendo de que el vehículo que había chocado contra el camión de mantenimiento acababa de incendiarse y los ocupantes permanecían en su interior.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Lugo, personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de mantenimiento de la vía.

A su llegada, los bomberos sofocaron el incendio, pero los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de los dos ocupantes.

Mientras, los operarios del servicio de mantenimiento y conservación han resultado ilesos, ya que se encontraban fuera del camión pintando las líneas de la vía.

La circulación en la autovía permanece cortada en sentido A Coruña mientras continúan los trabajos en el lugar y Tráfico ha habilitado desvíos.

Además, el 112 informó también al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (GIPCE), del Colegio Oficial de Psicología de Galicia, por si fuese necesaria su intervención.