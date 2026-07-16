Restablecida la circulación del tren entre Vigo y Ourense que se interrumpió por un incendio en Crecente

VIGO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif informa que la circulación del tren entre Vigo y Ourense ha sido restablecida este jueves después de interrumpirse en la tarde del pasado miércoles, 15 de julio, por un corte entre Frieira y Filgueira debido a la proximidad a un incendio declarado en Crecente (Pontevedra).

Durante estas horas de interrupción desde las 18,20 del miércoles fue necesario que Adif estableciese un plan alternativo de transporte por carretera para "garantizar la movilidad de los viajeros".

Un incendio forestal se originó a las 17,26 horas del pasado miércoles en Rebordechán, en el municipio de Crecente (Pontevedra). La Consellería do Medio Rural explica a Europa Press que está estabilizado desde las 3,48 horas de la madrugada de este jueves. Afecta a una superficie de unas 11 hectáreas.

En su extinción han participado de forma acumulada, entre otros medios, cuatro helicópteros, cuatro aviones, 13 brigadas y nueve motobombas.