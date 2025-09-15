Resuelta la convocatoria para la creación de 20 nuevas Casas do Maior, que supondrán 100 plazas de atención diurna

Galicia cuenta ya con 140 recursos de estas características situadas en pequeños ayuntamientos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes la resolución de la convocatoria para la creación de 20 nuevas casas del mayor en diferentes ayuntamientos de Galicia, lo que supondrá la creación de 100 plazas más gratuitas destinas a la atención diurna de los mayores.

Esta nueva convocatoria, de la que ha informado la Consellería de Política Social en un comunicado, cuenta con un presupuesto de un millón de euros y permite incrementar la red de casas del mayor de Galicia hasta las 160.

La resolución recoge que se crearán dos nuevos recursos en los ayuntamientos de Muxía, Boqueixón, Camariñas y San Amaro; y un nuevo servicio de estas características en los municipios de Ponteceso, Fisterra, Oía, Carnota, Dumbría, Mazaricos, Maside, Petín, Campo Lameiro, Cerdido, Quintela de Leirado y A Mezquita.

En estos momentos en Galicia ya hay en funcionamiento más de 140 recursos de estas características que prestan servicio a más de 700 mayores.

La Xunta ha destacado que impulsó estos recursos pioneros con el objetivo de ofrecer una atención totalmente gratuita a los mayores que viven en los ayuntamientos más pequeños.

Además, ha apuntado que de este modo se potencian los cuidados de proximidad en el entorno y se ofrecen alternativas de asentamiento de la población en el rural.