Retiran una caja de detonadores pirotécnicos en una playa de Poio (Pontevedra)

Caja de detonadores pirotécnicos - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de desactivación de artefactos explosivos de la Guardia Civil de Pontevedra ha retirado una caja de 100 unidades de detonadores pirotécnicos en la playa de Lourido, en la localidad de Poio.

Según ha informado el Instituto Armado, fue un ciudadano el que alertó de la localización del artefacto y, una vez en el punto, los TEDAX retiraron la caja para destruirla en un lugar seguro.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que ante la localización de cualquier objeto o artefacto sospechoso que pudiera contener material explosivo, no debe manipularse, tocarse ni acercarse al mismo.

En este sentido, recomiendan alejarse de la zona y avisar de inmediato llamando al 062, facilitando la ubicación exacta y cualquier detalle relevante.