Retiran enseres en varias viviendas ante el desbordamiento de un afluente del río Gallo en Cuntis

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El desbordamiento del Regueiro de Calvos, un afluente del río Gallo, en Cuntis (Pontevedra) ha encendido las alarmas y ha llevado a varios vecinos a empezar a retirar enseres de sus viviendas, según ha explicado el alcalde Cuntis, Manuel Campos.

El regidor ha explicado que la situación se ha ido "complicando" a lo largo de la mañana, y según ha confirmado Protección Civil, el Regueiro de Calvos se ha desbordado, por lo que hay riesgo de inundación de varias viviendas en la zona de Calvos.

El municipio de Cuntis está entre los 16 ayuntamientos del interior de la provincia de Pontevedra que recibieron en las últimas horas el aviso Es-Alert por situación de alerta roja ante la previsión de fuertes lluvias.