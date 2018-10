Retoman este jueves las comparecencias en el juzgado por la muerte del policía en la Comisaría de Ourense

Publicado 05/07/2018 9:47:43 CET

El abogado de la defensa de los dos agentes gemelos rechaza la prisión, mientras que el de la acusación particular no anticipa su postura

OURENSE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las comparecencias ante la jueza por la muerte, en abril de 2016 en un despacho en la Comisaría de Ourense del agente Celso Blanco, caso en el cual están investigados dos policías gemelos compañeros del fallecido, se retomarán este jueves a las 10,15 horas, después de que durante este miércoles se prolongasen hasta pasada la medianoche los interrogatorios de los dos agentes que fueron detenidos el pasado mes de enero.

El abogado de los agentes investigados, Neil González, ha asegurado al término de la jornada de declaraciones de sus clientes, en torno a la 1,00 horas de la madrugada de este jueves, que la acusación particular, que ejerce la familia del policía fallecido, "va a instar la prisión", mientras que el Ministerio Fiscal "ha manifestado que no va a solicitar prisión". No obstante, el propio letrado de la acusación, Arturo Mosquera, no quiso desvelar si pedirá o no la prisión.

En cualquier caso, para el abogado que defiende a los agentes investigados "no se dan los requisitos para la prisión provisional", porque asegura que "no hay riesgo de fuga, ya que comparecen diariamente y, hace relativamente poco, la Audiencia les había rebajado las comparecencias". Además, agregó que "no hay riesgo de destrucción, alteración u ocultación de pruebas, ya que de las periciales que estaban ya están acordadas, solo quedan pendientes los resultados y no se van a practicar más diligencias o diligencias en las que puedan influir ellos".

Asimismo, el letrado de la defensa, que ha apuntado estar "cansado" debido al "largo y duro" día de declaraciones en torno a este caso, ha comunicado que sí se aportó durante la jornada alguna cuestión desconocida por éste, pero que ha sido sin relevancia "para pronunciarse sobre la prisión provisional".

Destacó también que sus dos clientes realizaron "las alegaciones oportunas" sobre lo que hicieron ese día y explicaron "cosas bastante importantes", que pedirá que se comprueben para ver si son ciertas o no. "Si lo son, quedaría suficientemente demostrado que ambos estuvieron donde han dicho el día de lo ocurrido", ha concluido.

COINCIDENCIA ENTRE AMBOS SOSPECHOSOS

Por su parte, el abogado de la defensa de la familia del agente fallecido, Arturo Mosquera, destacó que la declaración de los sospechosos fue "muy minuciosa, muy detallista y muy precisa, buscando concretar muchos datos específicos a raíz de todos los informes que hay".

"Han dado su explicación al respecto de la aparición del ADN en el trozo de papel, justificada tanto por compartir despacho en las visitas como en la utilización de éste para vaciar la pólvora de los cartuchos deteriorados", ha añadido.

Asimismo, Mosquera ha asegurado que, "salvo pequeñas diferencias", han coincidido los dos gemelos en sus declaraciones, "como no podía ser de otra forma", ya que "el primero que declaró tuvo toda la oportunidad de hablar con el segundo" durante el receso que se ha hecho en la jornada de este miércoles.

El letrado de la acusación, en contestación al letrado de los gemelos, no ha querido desvelar si pedirá o no la prisión. "De momento, yo no he pedido nada porque las comparecencias se han suspendido hasta este jueves y será este jueves cuando lo diga", ha abundado.

Finalmente, Mosquera dijo que serán dos las comparecencias que se celebrarán este jueves, "una por cada investigado". Señaló que la decisión de suspenderlas pasada la medianoche se debió a "cuestiones estrictamente temporales" y favorece "el razonamiento de la propia señoría".

La brigada de la Policía Judicial de Ourense detuvo el pasado mes de enero a los dos hermanos gemelos por su supuesta relación con la Operación Zamburiña, que investiga la desaparición de varias armas del búnker de la Comisaría ourensana entre 2014 y 2015 y se investiga su vinculación con la muerte del otro agente, en 2016, que en un principio fue evaluada como un suicidio.