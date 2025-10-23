Rexina Vega recibe el Premio XXII Afundación de Xornalismo Fernández del Riego

La profesora, escritora y traductora Rexina Vega ha sido galardonada este viernes con el XXII Premio Afundación de Xornalismo. - JAVI CERVERA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La profesora, escritora y traductora Rexina Vega ha sido galardonada este viernes con el XXII Premio Afundación de Xornalismo por su artículo 'Aínda aprendo', publicado en Tempos Novos, el 1 de enero de 2024.

Rexina Vega ha recibido este jueves el premio, dotado con 10.000 euros, en un acto en el que ha estado acompañada por las finalistas, Alba Moledo Ucha y Carmen Villar Alonso; el director gerente de Afundación, Pedro Otero Espinar; y los integrantes del jurado.

En concreto, tal y como ha detallado Afundación en un comunicado, integraron el jurado Víctor Freixanes, Fina Casalderrey, Diego Ameixeiras, Gloria Rodríguez López, Xosé Carlos Caneiro, y Carlos Valle.

Al recibir el premio, Vega ha agradecido a todos los agentes del galardón y ha detallado que el artículo cuenta "momentos duros, que tarde o temprano acaban llegando a cada vida, pero se intentan esconder. "La finalidad del texto era calmar la imaginación, no incitarla, es decir, despojar de relato una palabra: el cáncer, marcada por el tabú y por el miedo", ha remarcado.

Por su parte, Pedro Otero ha incidido en que, desde Afundación, con cada edición de este premio se contribuye a "dinamizar el panorama cultural" de Galicia.

"Eso para nosotros significa materializar uno de nuestros compromisos estratégicos, un desafío especialmente exigente dada la coyuntura de este reconocimiento que estamos a vivir en la última década, en la que la producción narrativa, poética, dramática, investigadora y periodística en Galicia está recibiendo los más distinguidos galardones en el conjunto de España", ha recalado.

Por su parte, el presidente del jurado, Víctor Freixanes, ha destacado el compromiso de Afundación con la cultura y ha remarcado el valor de los trabajos "muy intensos y de una exquisita calidad en la escritura".