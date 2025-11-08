Juan Carlos I evita pronunciarse sobre sus memorias en Sanxenxo (Pontevedra): "Hace un día estupendo"

Sanxenxo, Pontevedra. El Rey emérito, Juan Carlos I, participa en la útima prueba del Cto de España de 6m, el Desafío Barceló. - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

SANXENXO (PONTEVEDRA), 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rey emérito Juan Carlos I ha hecho entrega del trofeo de vela que lleva su nombre a los ganadores del Campeonato del Mundo. Ha sido en Sanxenxo (Pontevedra), donde, ante las preguntas de los medios, ha evitado pronunciarse sobre la publicación de sus memorias y se ha limitado a señalar que "hace un día estupendo".

En torno a las 20.30 horas de esta jornada, el ex monarca ha llegado al Real Club Náutico de Sanxenxo para participar en el acto de cesión de los trofeos conseguidos por los equipos españoles en el pasado Campeonato del Mundo celebrado en Nueva York (EE.UU.).

Tras bajar del vehículo en el que ha llegado, Juan Carlos I ha saludado a la prensa, pero ha evitado pronunciarse sobre la publicación de sus memorias o el reinado de su hijo Felipe VI y se ha limitado a señalar que "hace un día estupendo".

COPA REY JUAN CARLOS

En concreto, la Copa Rey Juan Carlos y el Trofeo Lucie, otorgado a la mejor regatista femenina clasificada en todas las categorías de la clase 6 Metros, serán depositados para su custodia al Real Club Náutico de Sanxenxo.

Así, Alicia Freire, galardonada con el Trofeo Lucie en Nueva York, estará acompañada por la tripulación de la embarcación 'Titia' para hacer entrega del trofeo a Sabela Domínguez, en representación de la junta directiva del RCNS.

La nueva Copa Rey Juan Carlos, una ornamentada copa de plata cedida por el Don Juan Carlos a la clase internacional, fue presentada por él mismo en el transcurso de la ceremonia de apertura del Mundial de Nueva York como trofeo para el campeón del mundo.

Como marca la tradición en la clase, la Copa Rey Juan Carlos quedará ahora bajo custodia del Real Club Náutico de Sanxenxo, sede del equipo campeón, que la mantendrá hasta la próxima cita mundialista de la clase 6 Metros en 2027.

Todo ello después de que el rey emérito haya salido a navegar este sábado en el municipio pontevedrés de Sanxenxo en medio del revuelo que ha generado la publicación de sus memorias en la editorial francesa Stock y a pesar de que la falta de viento ha retrasado su salida.

Sin embargo, el ex monarca ha salido a navegar en una embarcación de apoyo y no en su barco 'Bribón', ya que debido a las duras condiciones climatológicas registradas esta semana, el buque portacontenedores 'MSC Kayla', que transporta su barco desde Estados Unidos hasta Vigo, ha sufrido un retraso y se encuentra actualmente en Gijón.