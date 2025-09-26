El rey Felipe VI inaugurará la séptima edición del Foro La Toja el próximo jueves

El Rey Felipe VI a su llegada al Palacio de Navarra, sede del Gobierno de Navarra, a 26 de septiembre de 2025, en Pamplona, Navarra (España). Se trata de la primera visita oficial de Leonor a la Comunidad Foral y tiene el objetivo de remarcar el vínculo q - Eduardo Sanz - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI inaugurará el próximo jueves, día 2 de octubre, la séptima edición del Foro La Toja, un evento que se celebrará hasta el 4 de octubre en la Illa de A Toxa, en O Grove (Pontevedra).

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañará al rey en el acto de apertura, en el que se hará entrega del Premio 'Foro La Toja - Josep Piqué' a los "padres de la Constitución", Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent.

El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, Michel Ignatieff; el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo; y el ex-ajedrecista Garry Kasparov, son algunas de las personalidades que este año participarán en las jornadas, que arrancarán el jueves 2 a las 16,30 horas y en las que también participará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.