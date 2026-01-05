Roban una veintena de paquetes en sendas oficinas de Correos en A Coruña

A CORUÑA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el robo de una veintena de paquetes en sendas oficinas de Correos en A Coruña, según han informado fuentes policiales consultas por Europa Press.

Uno de los robos se produjo en la noche del 30 al 31 de diciembre y otro en días previos de ese mismo mes para lo que se forzaron las cerraduras de ambos locales.

Una de las oficinas está situada en el barrio de O Castrillón mientras que la otra es la ubicada en la zona de A Sardiñeira, han precisado las fuentes consultadas.

Por estos hechos, la Policía Nacional ha abierto una investigación sin que por ahora se conozca el contenido del material sustraído por parte de los responsables.