Román Rodríguez insiste en la desigualdad de la EBAU, "con 17 puertas diferentes para un distrito universitario único"

Critica además que el Gobierno central lleve a cabo acciones dirigidas "a devaluar la cultura del esfuerzo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, ha insistido este sábado en la "desigualdad" que genera entre estudiantes la actual EBAU, que supone "17 puertas diferentes de acceso a un distrito universitario único".

Esto, ha destacado en Vigo, donde ha asistido a la inauguración de la muestra 'Camiños por mar a Compostela', genera desigualdad "sobre todo en carreras muy competitivas". "Da la sensación de que se quiere cambiar todo para que todo siga igual. No se trata sólo de metodologías de evaluación. Lo que tenemos que tener es una unidad de criterio para saber qué preguntamos y qué responden los alumnos, y cómo se evalúa esto", ha explicado.

Además de incidir en generar "igualdad de oportunidades" entre los estudiantes, el titular de Educación ha abogado porque "no se bajen los estándares de exigencia para no devaluar el sistema educativo", lamentando además que las acciones del Gobierno dirigidas a depreciar la cultura del esfuerzo "como el decreto del aprobado general o la decisión de no poner notas numéricas a los alumnos de secundaria".

El conselleiro apuesta por un sistema en el que "prime el esfuerzo, la calidad y dar oportunidades en igualdad". "Esta modificación que se plantea no actúa sobre uno de los principales problemas de las pruebas selectivas: que haya exámenes diferentes para candidatarse todos los estudiantes en un distrito único", asegura.

Ante esto, Rodríguez propone a las Comunidades autónomas, al Gobierno central y a las universidades "sentarse tranquilamente" y abordar si no un examen único, "un nivel de estandarización y homogeneización lo más alto posible para que se reduzcan las diferencias". "No se trata de una recentralización, sino de igualdad de oportunidades para las familias", apunta.

PISA Y EBAU

Asimismo, el titular de Educación ha defendido el trabajo de la CIUG y ha deslizado que "hay un desequilibrio evidente" si se hace una comparativa entre los resultados de la EBAU y los niveles educativos de las Comunidades, "que se deriva de la falta de una prueba homogénea".

"Existe casi una relación inversa entre los resultados de PISA que evalúa el sistema y los resultados de selectividad. Por ejemplo, Galicia y Castilla-León están muy bien posicionadas en el informe PISA y por debajo en los resultados en Selectividad", ha comentado.