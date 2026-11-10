Román Rodríguez muestra su "respeto" a la huelga de la concertada y defiende la gestión de su departamento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha expresado este martes su "respeto" por la jornada de huelga de la enseñanza concertada en Galicia, al tiempo que ha defendido que este modelo constituye una "parte básica y fundamental" del sistema educativo gallego y del conjunto de España.

Ante las críticas de los sindicatos --quienes le acusan de intentar "enfrentarlos" con los empleados públicos y reprochan la "falta de convocatoria" de la mesa tripartita prometida--, el titular de Educación ha sostenido que la Xunta responde "con hechos" y ha rechazado abrir una mesa de diálogo en el momento actual, argumentando que "no tiene mucho sentido" hacerlo en pleno proceso de movilizaciones.

A preguntas de los medios, Rodríguez ha destacado que la Xunta ha incrementado la partida destinada a la docencia concertada en casi 30 millones de euros. Según ha detallado, este montante presupuestario permitirá aplicar una subida salarial media de en torno al 5% para los profesionales del sector.

El conselleiro ha contrapuesto la gestión de su departamento con la postura de la oposición, criticando expresamente al BNG por proponer en el debate presupuestario la retirada de "prácticamente 187 millones de euros" a la enseñanza concertada. "Mientras unos partidos todos los años sacan recursos a la concertada, en este caso concreto nosotros apoyamos y lo incrementamos con total naturalidad", ha remarcado.

Asimismo, el titular de Educación ha instado a valorar el conjunto de medidas acordadas e implementadas durante los últimos años que "han beneficiado tanto al sistema público como al concertado". Entre ellas, ha recordado la firma del acuerdo para la jubilación anticipada en el año 2025.